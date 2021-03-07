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بالصورة: السفير السعودي وجعجع في لقاء مطوّل في معراب.. وهذا ما تم بحثه

7 - مارس - 2021
آخر تحديث: 7 - مارس - 2021 12:39 مساءً
السفير السعودي وليد بخاري

السفير السعودي وليد بخاري

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افاد موقع mtv أنّ لقاءً مطوّلاً عُقد مساء أمس في معراب بين السفير السعودي في لبنان وليد بخاري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وشارك في اللقاء، الذي تخلله عشاء، النائب ستريدا جعجع والنائب بيار بو عاصي.

كما علم أن البحث تركّز حول جوانب الأزمة الحالية كافة في لبنان، كما مختلف جوانب الأزمة في الشرق الأوسط.

يُذكَر ان السفير السعودي ، وبعد عودته إلى بيروت ، إلتقى نظراءه من السفراء العرب والأجانب، في مرحلة أولى ، ثم زار المراجع الروحية في المرحلة الثانية ، ويبدو أنه باشر المرحلة الثالثة بلقاء رؤساء الأحزاب والقيادات السياسية واستهلها بلقاء الدكتور جعجع .

السفير السعودي وجعجع

السفير السعودي وجعجع

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