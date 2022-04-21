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بالصورة: السيارات الأكثر عرضة للسرقة في 2021

21 - أبريل - 2022
السيارات

السيارات

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة ما يلي: “تعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي رسماً بيانياً لـ /15/ نوعًا من السيارات التي كانت الأكثر عرضةً للسرقة في خلال عام 2021، والتّي بلغ عددها /1602/ سيارة من /226/ نوعًا مختلفًا، وفي هذا الإطار قامت قوى الامن الداخلي بتوقيف /375/ شخصًا.

إنّ أحد الأسباب الرئيسة لسرقة السيارات الحديثة الصنع أنّها غير مزوّدة من الشّركة المصنّعة بجهاز IMMOBILIZER، الذي يمنع تشغيل محرّك السّيّارة بغير مفتاحها، فتصبح حالتها مماثلة لسرقة السيّارات قديمة الصنع.

وتحذّر هذه المديرية العامة مالكي السيارات، وجوب أخذ الحيطة بصورة مستمرّة للحدّ من تعرّض سياراتهم للسرقة. ويمكنهم اتخّاذ بعض إجراءات الحماية، أهمّها:

– تركيب أجهزة بطريقة احترافية يصعب على السّارق الوصول إليها، كجهاز IMMOBILIZER، أو جهاز GPS، أو MINI GPS، أو مفتاح سرّي لمنع تشغيل السيّارة، أو وضع قفل المِقوَد…

– تفعيل قفل المِقوَد.

– يُفضّل ركن السيّارة في أماكن مقفلة، أو في أماكن مُضاءة ومجهّزة بكاميرات مُراقبة إذا أمكن “.

السيارات الأكثر عرضة للسرقة في 2021

السيارات الأكثر عرضة للسرقة في 2021

 

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