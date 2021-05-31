الجمعة 24 ذو القعدة 1443 ﻫ - 24 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة: العثور على قنبلة يدوية في طريق الجديدة

31 - مايو - 2021
آخر تحديث: 31 - مايو - 2021 6:27 مساءً
قنبلة يدوية

قنبلة يدوية

A A A
طباعة المقال

أعلنت قوى الأمن الداخلي، في بلاغ اليوم، أنه “عُثر على قنبلة يدوية حربية في شارع أبو سهل/ منطقة طريق الجديدة”، مشيرة إلى أنه “سيتمّ تفجيرها في مكانها الساعة 5:15 من تاريخ اليوم 31/5/2021 من قبل خبير متفجرات نظراً لخطورة نقلها، كون حلقة الأمان منزوعة منها”.

 

ولاحقاً تم نشر فيديو لعملية تفجير القنيلة من دون حدوث أي أضرار

 

    المزيد من أخبار لبنان

    كورونا لبنان
    الإصابات ترتفع مجدّدًا.. دعوات لتلقّي لقاحات كورونا بسرعة
    الادوية في خطر
    نقابة مصانع الأدوية في لبنان زارت المدير العام لتعاونية موظفي الدولة
    نواف سلام
    نواف سلام: همّنا واحد وهو إنقاذ لبنان من محنته ورفع المعاناة والظلم عن أهلنا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    تزامناً مع انطلاق الاستشارات النيابية... كم بلغ دولار السوق السوداء؟
    ميليشيا حزب الله
    حزب الله أبلغ هوكشتاين: سنضرب سفينة التنقيب
    عناصر قوى أمن
    فيديو مروّع لتعذيب عمال في العاقورة.. وبيان لقوى الأمن