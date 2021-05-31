بالصورة: العثور على قنبلة يدوية في طريق الجديدة

أعلنت قوى الأمن الداخلي، في بلاغ اليوم، أنه “عُثر على قنبلة يدوية حربية في شارع أبو سهل/ منطقة طريق الجديدة”، مشيرة إلى أنه “سيتمّ تفجيرها في مكانها الساعة 5:15 من تاريخ اليوم 31/5/2021 من قبل خبير متفجرات نظراً لخطورة نقلها، كون حلقة الأمان منزوعة منها”.

عُثر على قنبلة يدوية حربية في شارع أبو سهل/ منطقة طريق الجديدة ، سيتم تفجيرها في مكانها الساعة 17:15 من تاريخ اليوم 31/5/2021 من قبل خبير متفجرات نظراً لخطورة نقلها، كون حلقة الأمان منزوعة منها.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم. pic.twitter.com/u3O78C2PxJ — قوى الامن الداخلي (@LebISF) May 31, 2021

ولاحقاً تم نشر فيديو لعملية تفجير القنيلة من دون حدوث أي أضرار