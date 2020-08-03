بالصورة – بلدة مركبا تودع شهيدة التمريض زينب حيدر

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شيّعت بلدة مركبا قضاء مرجعيون الممرضة زينب حيدر التي توفيت اليوم الإثنين جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وتولى 6 اشخاص دفن حيدر ملتزمين بالإجراءات الوقائية والمعايير الموصي بها لدفن ضحايا كورونا.

وزينب هي أول ممرضة يخسرها الجسم الطبي بعد ان خطف كورونا الطبيب الشاب لؤي اسماعيل منذ مدة.

في السياق، نعى وزير الصحة العامة حمد حسن حيدر متوجها بالتعازي لعائلتها وأهلها ومحبيها.

وقال: “أدت زينب رسالتها في مهنة التمريض حتى الشهادة البيضاء فجسدت أسمى معاني الخدمة الإنسانية التي تقتضيها المهنة”.

واشار الى انه “إذا كانت هذه الشهادة محطة مؤلمة في مسيرة مكافحة الوباء، تضاف إلى شهادتي الطبيبين الفقيدين، فإنها تستدعي من المراكز الإستشفائية والطبية التزام أقصى درجات الحماية لأطقمها التمريضية والطبية التي لها الدور الأساسي في الحد من مخاطر الوباء”.

وأكد أن “وزارة الصحة العامة مستعدة للتنسيق مع هذه المراكز من أجل تكثيف حملات الفحوص الموجهة لهذه الأطقم للكشف عن إصابات محتملة والسيطرة على الوباء”.

ودعا مختلف العاملين في المجال الصحي “إلى التشدد في إجراءات وقايتهم، كما المجتمع المقيم إلى عدم الاستخفاف بالتدابير ونقل العدوى لآخرين، لإن التزام الانضباط هو الحجر الأساسي لتوفير المزيد من الشهداء”.