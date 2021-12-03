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بالصورة.. توقيف محترف سطو على السيارات مع أدوات السرقة

3 - ديسمبر - 2021
توقيف مطلوب

توقيف مطلوب

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

“في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة سرقات من داخل سيارات عبر كسر زجاجها، كثفت الشعبة جهودها الاستعلامية والميدانية لكشف الفاعلين، وتوقيفهم.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها، تمكنت من تحديد هوية أحد المتورطين، ويدعى: أ. م. (من مواليد عام 1986، لبناني). بتاريخ 18-11-2021، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في جونية، على متن سيارة نوع BMW لون أسود.

وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط أدوات يستخدمها في عمليات السرقة وهاتفين خلويين، تبين أن أحدهما مسروق. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه، لجهة إقدامه على تنفيذ عملية سرقة من داخل سيارة في مدينة جبيل، وذلك بعد كسر زجاجها. وكانت المسروقات عبارة عن أدوات للصيد وجهاز راديو السيارة. كما اعترف بأن الهاتف المسروق الذي ضبط في حوزته، كان قد سرقه من محل لبيع مواد غذائية – ميني ماركت في جبيل.

أعيدت المسروقات إلى مالكيها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جار على توقيف متورطين آخرين.

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