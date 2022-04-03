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بالصورة: "حشيشة الكيف" داخل براد في سجن رومية.. إليكم التفاصيل

3 - أبريل - 2022
سجن رومية

سجن رومية

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 31-3-2022 وفي أثناء تفتيش “برّاد” كان سيتم إدخاله إلى أحد مباني السجن المركزي – رومية، لاستبداله بآخر معطل، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السّجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كميّة من مادة حشيشة الكيف وهاتفين خلويين مع متمماتهما وسماعات أذن “EarPhones”، وشريحة خط، مخبّأة بطريقة احترافية بداخله، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.

حشيشة الكيف في رومية

حشيشة الكيف في رومية

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