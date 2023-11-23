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بالصورة.. رصاص طائش في طرابلس!

منذ 28 ثانية
طرابلس

طرابلس

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أصاب الرصاص الطائش الذي أطلق من مناطق طرابلسية عدة، في الهواء، ابتهاجًا باستشهاد شبان من طرابلس في غارة إسرائيلية في الجنوب اللبناني، سيارات قبل قليل في البداوي، منها سيارة الشاب (إ. س.) الذي كان يقود سيارته في شارع رئيسي في جبل البداوي، ما أدى إلى تحطيم زجاجها فيما لم يصب السائق بأي أذى.

كما أصيبت سيارة أخرى كانت متوقفة أمام منزل آل الشيخ في وادي النحلة، ما أدى إلى تحطيم زجاجها أيضًا.

يذكر أن الجيش اللبناني ينفذ انتشارًا في طرابلس لمنع إطلاق الرصاص، بالتزامن مع الدعوات من رجال الدين إلى ضرورة التوقف عن إطلاق الرصاص ومنعه، حفاظًا على سلامة المواطنين.

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