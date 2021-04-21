بالصورة: سارق هواتف... هل وقعتم ضحية أعماله؟

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة اليومية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة الجرائم على مختلف أنواعها، وبعد ان ادعى خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية العديد من المواطنين في منطقة البقاع الغربي وغيرها من المناطق بسرقة هواتفهم الخليوية بطريقة احتيالية من قبل شخص مجهول الهوية، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية الفاعل وتوقيفه، وبخاصة بعد أن وثّقت ذلك احدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم مجهول بالدخول الى المحال ويسرق هواتف الموظفين فيها بطريقة احتيالية، ويفر الى جهة مجهولة على متن سيارة مستأجرة.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الشعبة الى تحديد هوية الشخص الذي استأجر السيارة، ويدعى: م. م. (مواليد عام 1992، سوري)

وبتاريخ 20-4-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تم تحديد مكان تواجده داخل أحد فنادق منطقة الحمرا.

على أثر ذلك نفذت دوريات الشعبة مداهمة للغرفة التي يتواجد بداخلها، وتمكنت من توقيفه برفقة كل من: ا. م. (مواليد عام 1979، سوري) وم. ن. مواليد عام 1992، سوري)

بتفتيش الغرفة ومحيط الفندق، جرى ضبط السيارة المستخدمة في عمليات السرقة بالإضافة الى حقيبة تحتوي على كمية كبيرة من الهواتف المسروقة.

بالتحقيق معهم، اعترف الأول أنه نفّذ أكثر من 20 عملية سرقة هواتف خليوية من مناطق لبنانية عديدة، واقتصر دور الثاني والثالث على المراقبة من داخل السيارة المستخدمة في العمليات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص.

لذلك وبناءً على إشارة القضاء، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورة (م. م.)، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله، الاتصال بفرع معلومات البقاع على الرقم 818311-08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.