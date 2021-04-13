بالصورة - سلَب وفرض خوّات على محال تجارية... هل وقعتم ضحية أعماله؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف: ع. م. (مواليد عام 1995، لبناني) الذي اعترف -خلال التحقيق معه من قبل مفرزة الضاحية القضائية في وحدة الشرطة القضائية – بقيامه على متن دراجة آلية بالاشتراك مع شخص آخر بعدة عمليات سلب طالت في معظمها عمالاً من الجنسية السورية وفرض خوات على المحال وبخاصة في محلة طريق المطار، وبإقدامه على إطلاق النار من سلاح حربي اثناء قيامه بسرقة دراجة آلية من محلة الحازمية، حيث كان برفقته أحد المطلوبين للقضاء بجرم قتل. العمل جار لتوقيف جميع المتورطين.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن -الأوزاعي، أو الاتصال على أحد الرقمين: 451162-01 أو 453143-01، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.