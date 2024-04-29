بالصورة.. سيول وأمطار وتصادم مركبات!

يتأثر لبنان بمنحفض جوي يترافق مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل وعلى المرتفعات، مع هطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع تساقط حبات البرد.

وفي هذا السياق، أفادت “الوكالة الوطنية” عن هطول أمطار غزيرة في مدينة الهرمل وقرى القضاء، في حين تخوف الاهالي من السيول وخاصة في وادي نهر العاصي، فيما غطى البرد منطقة ضهر البيدر.

وأفيد عن سقوط جريح نتيجة انزلاق مركبة وانقلابها على اوتوستراد الناعمة باتجاه خلدة محلة الدوحة، كما أفيد عن سقوط جريحين نتيجة انزلاق شاحنة واصطدامها بمركبتين على اوتوستراد الصياد.

وسجلت حركة مرور كثيفة من المتحف باتجاه جسرالفيات بسبب تصادم بين مركبتين آخر نفق العدلية، كما سجلت حركة مرور كثيفة على طريق المطار و الاوزاعي باتجاه خلدة ومن وسط بيروت باتجاه الكرنتينا وصولا الى جل الديب.

الى ذلك، طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على جميع الطرقات بسبب تساقط امطار خفيفة والتي تسبب انزلاقات وصدامات مرورية.