بالصورة.. صندوق اقتراع اغترابي "سايب" في مطار بورتلاند!

تناقل ناشطون صورة لصندوق اقتراع مليء بأصوات الناخبين، يدور على حزام حقائب السفر في مطار بورتلاند- الولايات المتحدة الأميركية.

انطلقت المرحلة الثانية من تصويت المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية، يوم الأحد الفائت، في 48 بلداً، بمشاركة 194 ألفاً و348 مغترباً لبنانياً، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وزار الرئيس ميشال عون مقر وزارة الخارجية للاطلاع على سير عملية الاقتراع في الخارج، مهنئاً المشرفين على الانتخابات على إنجاز مهامهم.

وأعرب عون عن أمله في أن تمر الانتخابات بكل مراحلها “من دون مشاكل”.

وفي السياق، أفادت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان، بأنّ “أستراليا هي أولى الدول التي بدأ فيها تصويت المغتربين، ليلة السبت الأحد”، مشيرةً إلى أنّ “الولايات المتحدة ستكون آخر من يفتح صناديق الاقتراع أمامهم، نظراً إلى فارق التوقيت”.