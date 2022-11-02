الأربعاء 8 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 2 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالفيديو: عسكري متقاعد يقتحم مصرفاً في الحازمية

منذ 29 دقيقة
آخر تحديث: 2 - نوفمبر - 2022 12:33 مساءً
A A A
طباعة المقال

اقتحم مودع مسلح اليوم الأربعاء 2\11\2022، مصرف “الاعتماد اللبناني” في الحازمية.

ولفتت جمعية المودعين إلى أن “المصرف الذي اقتُحِم في الحازمية هو الاعتماد اللبناني وليس بنك بيروت”، وذلك بعد معلومات متضاربة عن اقتحام بنك بيروت صباح اليوم.

وأفادت معلومات إلى أنه “عسكري متقاعد، وحصل على وديعته بقيمة 30 ألف دولار”.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس مجلس النواب نبيه بري
    بري اعتذر عن عدم السير بالدعوة إلى الحوار
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: لبنان لا يخشى على اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل إذا فاز نتنياهو
    هاني بحصلي
    بحصلي لصوت بيروت انترناشونال: في حال استقر سعر الصرف الدولار ستنخفض أسعار السلع تلقائياً

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الصحافي طوني ابي نجم
    طوني أبي نجم لـ "بدنا الحقيقة": ميشال عون مدمّر والتاريخ سيلعنه
    وزير الطاقة الدكتور وليد فياض
    مكتب الوزير فياض: لا ماريحوانا ولا حشيش وهذا دليل البراءة!
    الليرة
    متى ينطلق سعر صرف الـ15 ألفاً؟