بالفيديو: عسكري متقاعد يقتحم مصرفاً في الحازمية

اقتحم مودع مسلح اليوم الأربعاء 2\11\2022، مصرف “الاعتماد اللبناني” في الحازمية.

ولفتت جمعية المودعين إلى أن “المصرف الذي اقتُحِم في الحازمية هو الاعتماد اللبناني وليس بنك بيروت”، وذلك بعد معلومات متضاربة عن اقتحام بنك بيروت صباح اليوم.

وأفادت معلومات إلى أنه “عسكري متقاعد، وحصل على وديعته بقيمة 30 ألف دولار”.

وتفرض المصارف اللبنانية منذ خريف 2019 قيوداً مشددة على سحب الودائع تزايدت شيئا فشيئا، حتى بات من شبه المستحيل على المودعين التصرّف بأموالهم، خصوصا تلك المودعة بالدولار الأميركي أو تحويلها الى الخارج.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.