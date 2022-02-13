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بالصورة: عصابة سرقة وسلب في طرابلس بقبضة الامن

13 - فبراير - 2022
قوى الامن الداخلي

قوى الامن الداخلي

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة – البـلاغ التالي:

“في إطار العمليّات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة جرائم السرقة والسلب في المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من رصد عصابة تنفّذ عمليات سرقة وسلب في مناطق عدّة من طرابلس.

على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصّلت قطعات الشعبة الى تحديد هوية أفراد العصابة، وهم كل من:

ع. ع. (مواليد عام 2002، سوري)
ن. م. (مواليد عام 1975، لبناني)
ب. ب. (مواليد عام 2005، لبناني)
أعطيت الاوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاریخ 7-2-2022، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت دوريّات الشعبة كمينا محكما في محلة التل في طرابلس أسفر عن توقيفهم. وبتفتيشهم، تمّ ضبط دراجة آلية مسروقة، وهاتف خليوي مسروق.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بتشكيلهم عصابة سرقة وسلب، وانهم نفّذوا عدّة عمليات سلب في طرابلس وضواحيها، بالإضافة الى سرقة دراجتين آليّتين. كما أضافوا أنّ الهاتف الخليوي المسروق الذي ضبط بحوزتهم أقدموا على سرقته بتاريخ توقيفهم من محلة الضم والفرز.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

عصابة سرقة في طرابلس

عصابة سرقة في طرابلس

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