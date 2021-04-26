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بالصورة: غادرت منزلها الزوجي ولم تعُد ... هل تعرفون عنها شيئا؟

26 - أبريل - 2021
خرجت من منزلها ولم تعد

مفقودة

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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة

البــــــلاغ التالــــــي:

تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

ياسمين أحمد المحمّد (مواليد عام 1984، سورية)
التي غادرت بتاريخ 13-6-2020، منزلها الزّوجي الكائن في محلة “مفرق برقايل” في قضاء عكّار، متوجّهةً إلى مدينة طرابلس، حيثُ فُقِدَت، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة طرابلس القضائية على الرقم 443889-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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