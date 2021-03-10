برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

بالصورة: غادرت منزل ذويها ولم تعد … هل تعرفون عنها شيئا ؟

10 - مارس - 2021
آخر تحديث: 10 - مارس - 2021 3:09 مساءً
خرجت من منزلها ولم تعد

مفقودة غادرت منزل ذويها ولم تعد

A A A
طباعة المقال

صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:
تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:
لمى اسماعيل الشحل (مواليد 1995، سورية) التي غادرت بتاريخ 21-1-2021، منزل ذويها في محلة صحراء الشويفات، ولم تعُد حتى تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على أحد الرقمين : 921115-05 أو 922173-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب عاصم عراجي
    عراجي: إما نكسب الصحة ونكسب ​الإقتصاد​ وإما نكسب الاقتصاد ونخسر الصحة
    تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان
    هذه المنطقة التي احتلت المرتبة الأولى بإصابات كورونا
    فارس سعيد
    سعيد: نتمسّك بالطائف والدستور بقدر ما نتمسّك بالعيش المشترك

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    فقدان الشم والتذوق يعتبر من أعراض الإصابة بفيروس كورونا
    هل فقدتم حاسة الشم ؟ إليكم هذا العلاج الطبيعي
    مقبرة - تعبيرية
    حقيقة المقطع المثير لنافخ البوق بين المقابر.. قامت الساعة يا عباد الله
    غوغل كروم
    6 ميزات في غوغل كروم ربما لم تكتشفها بعد