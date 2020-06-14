بالصورة: فتيان لا يتجاوز عمر الواحد منهما الـ12 عاما أحرقا سيارة إسعاف قديمة في طرابلس

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أحرق فتيان لا يتجاوز عمر الواحد منهما الـ12 عاما، سيارة إسعاف قديمة وخارجة عن الخدمة، تابعة لمستوصفات الكرامة للعمل الخيري، كانت مركونة في ساحة كرم القلة منذ نحو عشر سنوات.

وأظهرت كاميرات المراقبة ان الفتيين دخلا الى الآلية مرتين، بعدما فشلت محاولتهما لإضرام النار في المرة الأولى، فعاودا الكرة ونجحا في المرة الثانية، ثم خرجا يتفرجان.

وقام عدد من المندسين سابقاً بأعمال شغب في عدد من شوارع مدينة طرابلس الداخلية حيث قاموا بقطع الطرقات بالإطارات والمستوعبات المشتعلة كما قاموا بالاعتداء على الاملاك العامة والمحلات الخاصة.

وعلى الفور تدخلت عناصر الجيش اللبناني التي تقوم بدوريات راجلة وتلاحق عددا من المحتجين الذين يلقون الحجارة باتجاههم وبدورهم يردون باطلاق الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع.

في السياق، اقدم عدد من المحتجين على تكسير مدخل بلدية طرابلس وتخريبه، كما اقدم المحتجون على تكسير زجاج سيارة تابعة لشرطة بلدية طرابلس.

كذلك توجه عدد من المحتجين الى مدخل سراي طرابلس وقاموا برشق المبنى بالحجارة احتجاجاً على الاوضاع المعيشية والاقتصادية، واقدم عدد من الشبان على اعادة اشعال الاطارات عند ساحة عبدالحميد كرامي أو ساحة النور حيث تدور مواجهات مع الجيش واعمال شغب.

وحاول أيضاً عدد من المحتجين احراق بنك الموارد في طرابلس. وكانت حصلت سابقاً مواجهات بين محتجين والجيش في التبانة قبل ان يسود الهدوء في هذه الاثناء.