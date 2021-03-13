بالصورة: فقدان طفلين في البداوي... والبحث جارٍ عنهما!

فقد الطفلان نور محمد سيف البالغ من العمر 3 سنوات وأسيل مصطفى سيف البالغة من العمر 5 سنوات، فقدا مساء أمس في منطقة وادي النحلة في البداوي، وتم إبلاغ القوى الأمنية من جيش وقوى أمن، كما تقدم ذووهما ببلاغ خطي لدى فصيلة درك البداوي عند السادسة من مساء أمس، وسير الجيش دورياته لمساعدة الأهالي في البحث عنهما، حيث تم تشكيل عشرات المجموعات من أبناء المنطقة للبحث سيرا على الاقدام في مختلف أحياء البداوي والمناطق المجاورة، فيما جالت سيارة تدعو عبر عبر مكبرات الصوت الى المساعدة في إيجاد الطفلين، وترافق ذلك مع إطلاق حملة إعلامية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

هذا وراقب عناصر مخابرات الجيش مختلف الكاميرات في محيط منزل الطفلين حتى ساعات الصباح الاولى، وبينت إحداها أن الطفلين كانا يلهوان في الشارع الرئيسي لوادي النحلة ثم اتجها نحو ساحة العلم في المحلة، في حدود الخامسة وخمس دقائق.

الى ذلك، ناشد مختار وادي النحلة فاضل سيف الجهات الرسمية الأمنية والإدارية والهيئات الشعبية “العمل على مساعدة أهالي الطفلين في البحث”، ولفت الى أن “حالا من الحزن والترقب والانتظار تسود المنطقة والتخوف من أن يكون فقدانهما ناتجا عن عملية خطف منظمة”.