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بالصورة: قاصر غادر منزل ذويه ولم يعد.. هل شاهدتموه؟

منذ 41 دقيقة
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:

– مرهف أسامة حلبية (من مواليد عام ٢٠١١، سوري)

الذي غادر بتاريخ ٢٣-٠٧-٢٠٢٢ منزل ذويه الكائن في بلدة الجديدة الفاكهة/ قضاء بعلبك، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر راس بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: ٣١٠٠١٩-٢٨، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

قاصر مفقود

قاصر مفقود

 

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