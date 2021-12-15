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بالصورة: قام بعمليات نصب واحتيال.. هل وقعتم ضحية أعماله؟

15 - ديسمبر - 2021
توقيف

موقوف

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عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوف:
– ف. إ. (مواليد عام 1991، سوري الجنسيّة)

لقيامه بعمليات نصب واحتيال، عبر ترك ظرف يحتوي أوراقًا لا قيمة لها لدى مالك أحد المحال، موهمًا إياه أنها مستندات رسمية قيّمة، طالبًا منه تسليمها إلى أحد الأشخاص – الذّي سيحضر لاحقاً لاستلامها – لقاء تسديد مبلغ محدّد.

ثم، ومن خلال لقائه أو اتصاله بهذا الأخير الذّي ينتحل صفة دبلوماسي سوري أو موظف لدى السّفارة السّورية في لبنان، يطلب منه استلام الظرف مقابل إيداع مبلغ من المال (ثمن المستندات) لدى مالك المحل. ويَعِدُهُ بأنّه فور عودته من سوريا، سيُعيد له المبلغ.

وبعد قيام الضحية بتسديد المبلغ في المحلّ واستلام الظرف، يحضر هو مباشرةً، فيستلم الأموال ويغادر إلى جهة مجهولة.

وقد تعرّف إليه، أحد الضحايا ومالك أحد المحلّات، وادّعى الأول ضدّه بجرم النصب والاحتيال.

لذلك، تطلب هذه المديرية العامة من الذين وقعوا ضحية أعماله، الحضور إلى مركز مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشّرطة القضائية، الكائن في قصر عدل زحلة / الطابق الخامس، أو الاتصال على الرقم: 806523-08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قام بعمليات نصب واحتيال

قام بعمليات نصب واحتيال

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