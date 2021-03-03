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بالصورة - كارين رزق الله وباقة من الممثلين في "راحوا"

3 - مارس - 2021
كارين رزق الله

كارين رزق الله

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نشرت الممثلة اللبنانية كارين رزق الله بوستر مسلسلها الجديد بعنوان “راحوا”.

ويذكر أن هذا المسلسل هو عمل يتناول قصة اللبنانيين الذين ذهبوا ضحايا الإرهاب في العملية الإرهابية التي شهدها نادي “رينا” الليلي ليلة رأس السنة في مدينة اسطنبول التركية في العام 2016.

وبعدما ضجّ لبنان بتلك الحادثة المأساوية في العام 2016، حوّلتها الكاتبة كلوديا مرشليان الى نص درامي بأحداث مشوّقة من بطولة عدد كبير من الممثلين اللبنانيين: كارين رزق الله، بديع أبو شقرا، نيقولا مزهر، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، بريجيت ياغي، مجدي مشموشي، انطوانيت عقيقي، ماري أبي جرجس، برناديت حديب، فيصل إستواني، طوني عاد، رنده كعدي، تانيا فخري، مارينال سركيس، أليكو داوود، ميشال حوراني، جويل حمصي، جوي سلامة، جان دكاش، وأسماء أخرى.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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