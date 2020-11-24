استمع لاذاعتنا

بالصورة – محمد خرج من منزله في برج البراجنة

منذ 13 دقيقة
قوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

A A A
طباعة المقال

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامة بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود: – محمد عصام السّيّد أمبابي (مواليد عام 1984، مصري) الذي غادر بتاريخ 21-11-2020 منزله الكائن في محلة ​برج البراجنة​-الضاحية الجنوبية / شارع زين حرب إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد حتى تاريخه، علماً أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

وطلبت هذه المديرية العامة من الذين شاهدوه، أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتصال بفصيلة برج البراجنة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 466383/01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

المزيد من أخبار لبنان

بلدة بشري
المجلس البلدي في بشرّي: لاستخدام اليد العاملة المحلية في القطاعات كافة
لقاح كورونا
نقيبا الاطباء لحسن: لضرورة تعديل قرار اللقاحات
مطار بيروت
حشيشة الكيف داخل مكبّرين للصوت… وعملية تفتيش أمنية في المطار

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رجل في غيبوبة - تعبيرية
“عاد من الموت”.. رجل يعود للحياة بعد توقف قلبه لـ45 دقيقة
أبرز 10 أعراض غامضة قد تتعرض لها أثناء نومك
الجاثوم والسقوط من أعلى.. أبرز 10 أعراض غامضة قد تتعرض لها أثناء نومك!
الدولار
دولار السوق السوداء “يرتفع”… كم بلغ مساء اليوم؟