بالصورة – “مصرف لبنان” يعلن عن تشكيل لجنة إعادة هيكلة المصارف
أعلن مصرف لبنان عن تشكيل “لجنة إعادة هيكلة المصارف”.
واصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مذكرة ادارية رقم 2272، جاء فيها:
اولا: تنشأ لدى مصرف لبنان لجنة خاصة تسمى “لجنة اعادة هيكلة المصارف” وهي مؤلفة على الشكل التالي:
-الاستاذ بشير يقظان: نائب الحاكم الثاني (رئيسا).
-الاستاذ بيار كنعان: مدير الشؤون القانونية (عضوا).
-الاستاذة كارين شرتوني: مدير وحدة الامتثال (عضوا).
-السيد مروان مخايل: لجنة الرقابة على المصارف (عضوا).
-السادة: ربيع نعمة، نهال يموت، نعمة حنتس (لجنة الرقابة على المصارف، عضوا).
-السادة: وليد روفايل وروجيه داغر وآلان رنا (جمعية المصارف، عضوا).
يمكن للجنة تنفيذا لمهامها ان تستعين بمن تراه مناسبا.
ثانيا: تكون مهمة اللجنة:
1- دراسة التعديلات المقترحة على القرار الاساسي رقم “12713” تاريخ 7/11/2017 والقرار الاساسي رقم “6939” تاريخ 25/3/1998.
2- دراسة اعادة هيكلة المصارف اللبنانية.
3- اقتراح التعديلات ضرورية على الضوابط الاحترازية (Regulations Prudential) لعمل المصارف.
4- دراسة الاداء المالي للمصارف اللبنانية واقتراح الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة القطاع المصرفي.
في حال تعارض المهام المذكورة اعلاه مع اية مهام واردة في مذكرات سابقة تعتمد المهام الجديدة.
ثالثا: تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها وترفع تقاريرها واقتراحاتها عبر رئيسها الى سعادة الحاكم.
رابعا: يعمل بهذه المذكرة الادارية فور صدورها”.