بالصورة.. مكافأة أمريكية ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن أحد كبار ممولي حزب الله

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن مكافأة كبيرة تصل لـ 10 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن أحد كبار ممولي حزب الله المدعو “محمد قاسم البزّال”.

الإعلان جاء عبر الحساب الرسمي لبرنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي أشار فيه إلى أن البزال مسؤول أيضاً عن عمليات التنسيق بين حزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح برنامج “مكافآت من اجل العدالة” أن البزال يستخدم شركات واجهة لمساعدة الحرس الثوري الإيراني – فيلق القدس على التهرب من العقوبات وتمويل الأنشطة الإرهابية من خلال البيع غير المشروع للنفط والصلب والسلع الأخرى.

وحث البرنامج كل من لديه معلومات عن “محمد قاسم البزّال” أو شبكات حزب الله المالية، مراسلة الحساب عبر خطوط الاتصال الموضحة في الإعلان والصول على الجائزة.