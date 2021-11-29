بالصورة: مواطنون يفترشون الطريق منعاً لمرور السيارات

افترش عدد من المواطنين الطريق في صيدا منعاً لمرور السيارات واحتجاجاً على الاوضاع المعيشية.

وفي هذا المجال، رمى المحتجّون الزيت على طريق المدينة الرياضية منعاً لمرور السيارات. كما تم قطع طريق عام حلبا الكويخات مفترق تلعباس الغربي بالشاحنات.

يذكر أنه عادت الاحتجاجات منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم إلى الشارع، إذ عمد المحتجون إلى قطع عدد كبير من المناطق اللبنانية على وقع جنون الدولار وتعثر الأزمة الاقتصادية أكثر فأكثر.

وفي جديد حال الطرقات: الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس: البداوي بالاتجاهين، المنكوبين، ساحة النور، اشارة عزمي، طريق مصرف لبنان الغربي باتجاه بيروت، والبالما. كما وأن طريق عام حلبا القبيات مقطوعة بالاتجاهين محلة البيرة.

ويذكر أيضاً أن الجيش اللبناني عمل على فتح طريق المدينة الرياضية.