بالصورة - نادين الراسي تهنئ نادين نسيب نجيم بـ"2020": أنت الأفضل

هنّأت الممثلة اللبنانية نادين الراسي الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بالمسلسل الجديد الذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك “عشرين عشرين”. وكتبت الراسي عبر خاصية الـstory: “ما في حكي… ببساطة إنت الأفضل”.

بدورها، شكرت نجيم الراسي على دعمها المتواصل لها: “حبيبي ندون بتمنالك الأفضل وبحبك أد الدني”. يذكر ان نجيم تقدم شخصية النقيب “سما” في مسلسل “عشرين عشرين”، الذي يعرض ومن إنتاج شركة الصبّاح إخوان لصاحبها السيّد صادق الصباح.

سما يُقتل شقيقها الضابط “جبران” (رامي عياش) أثناء عملية للقبض على أحد أكبر تجار المخدرات.

لكنها رفضت أن تستسلم لحزنها بل جمعت قواها لُتكمل عنه ملف القضية التي قُتل خلال إتمامها، ولتفعل ذلك قامت في إطار مخطط عسكري بتقمّص شخصية تدعى “حياة عبدلله” وهي إمرأة معنّفة من قبل شقيقها كرم الذي يسرق مالها ليصرفه في لعب الميسر، مع الإشارة أن كرم شخصية وهمية ضمن إطار المخطط نفسه، ويلعب دوره الممثل وسام صليبا الذي في أساس دوره في المسلسل هو الرقيب أيمن.