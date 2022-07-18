الأثنين 19 ذو الحجة 1443 ﻫ - 18 يوليو 2022 |
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بالصورة: ناظمية غادرت منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئاً؟

منذ 39 دقيقة
قوى الامن الداخلي

قوى الامن الداخلي

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صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

– ناظمية قاسم درويش (من مواليد عام 1945، لبنانية)

التي غادرت بتاريخ 17-07-2022 منزلها الكائن في محلة حارة الناعمة قرب محطة حمود، ولم تَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنها تعاني من مرض الزهايمر.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر الدامور في وحدة الدرك الإقليمي، على الرقم: 600116-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.

ناظمية غادرت ولم تعد

ناظمية غادرت ولم تعد

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