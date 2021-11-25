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بالصورة: هدية معبّرة من لبنان إلى البابا فرنسيس

منذ 9 ساعات
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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قدّم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هدية معبّرة إلى قداسة البابا فرنسيس، بإسم لبنان، وهي عبارة عن قرميدة من سقف كنيسة المخلص للروم الملكييّن الكاثوليك (١٨٩٠) التي كان يخدمها الأب نقولا الرياشي أثناء انفجار ٤ آب والتي تحمل معاني عدّة:

– رمز رجاء كالصليب المنتصر على الموت.
– شهيدة انفجار ٤ آب.
– مفعمة برائحة بخور ١٣٠ سنة من صلوات المؤمنين.
– علامة انتصار للمسيح القائم من بين الأموات.
– شاهدة للأمل بقيامة لبنان جديد.

يذكر أنه دعا البابا فرنسيس إلى “تعاون جميع اللبنانيين من أجل انقاذ وطنهم، وطن الرسالة”، كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني، كما دعا إلى أن “يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب”.

وقال البابا خلال استقباله رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، في الفاتيكان، أنّ “هموم لبنان كثيرة وانا سأحمله في صلاتي من اجل ان يخلصه الله من كل الازمات”.

هدية معبّرة بإسم لبنان من ميقاتي للبابا

هدية معبّرة بإسم لبنان من ميقاتي للبابا

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