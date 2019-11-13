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بالصورة: هذا هو مطلق النار على ثوار جل الديب

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أشار موقع “القوات اللبنانية” أن مطلق النار على الثوار في جل الديب يدعى إدوار ميلاد، وهو من سكان ضبية، وينتمي الى التيار الوطني الحر.

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وأطلق أحد مناصري التيار النار على الثوار، لمنعهم من قطع الطريق، وتحركت القوى الامنية وأوقفت الفاعل، في حين بدأت أجراس الكنائس تقرع في المنطقة لمناشدة المواطنين الانضمام الى الثوار.

وعمد بعض الشبان من مناصري التيار الوطني الحر، في وقت سابق، إلى الهجوم على الثوار بالعصي والجنازير والسكاكين الذين قطعوا الطريق الداخلية في جل الديب. وسقط 3 جرحى إثر هذا الإشكال، ونقل الصليب الأحمر أحد الجرحى إلى المستشفى.

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