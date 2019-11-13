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بالصورة: هذا هو موزّع الأسلحة في جل الديب

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نشر موقع القوات اللبنانية معلومات عن حادثة إطلاق النار التي حدثت اليوم في جل الديب حيث أن أن “الجيب” من نوع “اينفوي”، يحمل الرقم 207906G، أبيض اللون، الذي وزع الأسلحة في جل الديب بين المباني، قرب الجامعة اللبنانية ـ كلية الحقوق، يعود الى وسام جميل نقولا من سكان جل الديب.

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والتقطت عدسة إحدى الكاميرات، شخصاً يقف خلف “جيب” أبيض اللون في جل الديب، ويوزّع الأسلحة على عدد من الشبان من صندوق السيارة. وطلب الأهالي من القوى الأمنية التحقق من الأمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الفاعلين.

وأطلق أحد مناصري التيار الوطني الحر النار على الثوار، في وقت سابق، لمنعهم من قطع الطريق، وتحركت القوى الامنية وأوقفت الفاعل، في حين بدأت أجراس الكنائس تقرع في المنطقة لمناشدة المواطنين الانضمام الى الثوار.

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