الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصورة.. "وثيقة مواطنة الشرف الفلسطينية" تحمل اسم اللواء عباس إبراهيم

1 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2021 4:12 مساءً
اللواء عباس إبراهيم

اللواء عباس إبراهيم

A A A
طباعة المقال

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه صباح اليوم، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبّور حيث جرى بحث الأوضاع في فلسطين وما تمر به القضية الفلسطينية خاصة في هذه المرحلة الصعبة.

وقد سلّم السفير دبور، نيابة عن سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اللواء ابراهيم “وثيقة مواطنة الشرف الفلسطينية” تقديراً لدوره وإسهاماته في دعم قضية فلسطين العادلة في المجالات كافة، فضلاً عن إيلائه الإهتمام الكبير برعاية أبناء الشعب الفلسطيني اللاجئ في لبنان.

من جهته شكر اللواء المدير العام لفخامة الرئيس محمود عباس هذه المبادرة معربا عن سعادته بها، ومتمنيا زيارة القدس في اقرب وقت وذلك بعد عودتها لسيادة الدولة الفلسطينية المستقلة.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس الجمهورية ميشال عون
    الرئيس عون لمنتخب لبنان: أثبتم أن لا مستحيل امام إرادة الانسان
    وزير الصحة فراس الأبيض
    وزير الصحة يحذر من انتقال جدري القردة إلى هذه الأماكن!!
    تعنيف الطفل
    عنّف زوجته وولديها وقتل ابنتها.. اليكم التفاصيل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    منتخب لبنان لكرة السلة
    فيديو اللحظات الأخيرة.. منتخب لبنان لكرة السلة يتأهل لنهائي كأس آسيا
    الرئيس نجيب ميقاتي
    ميقاتي معلقاً على فوز منتخب لبنان.. "لن يعكره صوت نشاز"!!
    المنتخب اللبناني
    اعتداء على المنتخب اللبناني بعد فوزه على الأردن