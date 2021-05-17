بالصورة: ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن الإرهابي العالمي محمد ابراهيم بازي

عرض برنامج “مكافآت من اجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة مالية تصل إلى ١٠ ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن محمد ابراهيم بازي، وفي تغريدة نشرها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عمم صورة بازي، وكتب”يستخدم محمد إبراهيم بازي انشطته التجارية الدولية لتوفير الملايين من الدولارات لحزب الله اللبناني. إذا كانت لديك معلومات عن شبكاته المالية، راسلنا عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على الرقم 0012022941037 فقد يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار”.

وعرّف البرنامج ببازي أنه “ممول رئيسي لمنظمة حزب الله اللبنانية الارهابية، من خلال أنشطته التجارية في أوروبا وافريقيا والشرق الأوسط، قدم ملايين الدولارات لدعم حزب الله، صنفته وزارة الخزانة الأميركية على أنه ارهابي عالمي مصنف بشكل خاص في سنة ٢٠١٨”.

يستخدم محمد إبراهيم بزي انشطته التجارية الدولية لتوفير الملايين من الدولارات لحزب الله اللبناني. إذا كانت لديك معلومات عن شبكاته المالية، راسلنا عبر سكنال أو تلغرام أو واتساب على الرقم 0012022941037 فقد يمكنك الحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار. pic.twitter.com/59ZOJY6fmh — Rewards for Justice عربي (@Rewards4Justice) May 17, 2021