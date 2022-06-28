بالصور.. أزمة الرغيف والطوابير تتفاقم بقاعاً

تفاقمت أزمة الخبز بقاعًا مع نفاد كميات الطحين المدعوم المخصص للأفران، وتوقفت معظم الأفران عن البيع في الصالات التي بقيت مفتوحة لبيع الكعك وغيره من مشتقات الطحين، علمًا أن التوزيع على المحلات التجارية والسوبرماركت قد توقف بداية الشهر الحالي ما تسبب بأزمة خانقة وطوابير أمام الأفران.

هذا وكان قد نفّذ اصحاب الافران في البقاع وقفة سلمية تحذيرية امام “مطحنة البقاع”، قبل الوصول الى الازمة الحالية، اطلقوا في خلالها الصرخة الأخيرة قبل اشتعال فتيل ازمة لا يمكن للمواطن ان يتحملها، ولا حتى للأفران تجاه الاشكالات.

ولفت نقيب أصحاب الافران في البقاع “عباس حيدر”، في كلمته، الى ان “مطحنة البقاع تغذي 80 بالمئة من افران المنطقة، واعتصامنا اليوم للتضامن مع المطحنة ومع المواطن كي نؤمن له احتياجاته”، مناشدًا الرؤساء الثلاثة والمعنيين “حل هذه الأزمة بالسرعة الممكنة وتنفيذ الخطة البديلة التي طالما تحدث عنها وزير الاقتصاد، قبل ان تستفحل الأزمة في الشارع. فالبلد فارغ كليا من القمح ومشتقاته واكبر المطاحن في بيروت يكفي مخزونها من القمح 5 ايام على الاكثر، فما الحل؟”

كما طالب بـ”إنشاء خلية ازمة لايجاد القمح او الطحين”، محملاً الدولة مسوؤلية تأمين الطحين، ونحن مسؤولون فقط عن تأمين الرغيف”.