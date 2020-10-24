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بالصور: إجراءات وقائية مشددة لفوج حرس بيروت على مداخل سوق الأحد

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 24 - أكتوبر - 2020 11:07 صباحًا
سوق الأحد

سوق الأحد

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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أنه بناءً لتوجيهات محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على سلامة المواطنين جراء الارقام الصادمة التي تشير الى تصاعد في اعداد المصابين بهذا الفيروس، اتخذ فوج حرس مدينة بيروت إجراءات وقائية مشددة على المداخل الرئيسية لسوق الأحد الشعبي، حيث يعمل رجال الفوج ومنذ الصباح الباكر على تنظيم عملية الدخول والخروج والتجول داخل السوق ومنع اي كان من دخول السوق دون وضع كمامة، كما تقوم لجنة السوق بقياس درجات حرارة مرتادي السوق وتعقيمهم قبل ولوجهم الى داخل السوق.

كما يقوم رجال الحرس بإرشادهم الى ضرورة منع التجمعات والالتزام بالتباعد فيما بينهم خاصة امام البسطات وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الغير وللحد من انتشار فيروس كورونا، على أن تستمر تلك الاجراءات التي يقوم بها فوج حرس بيروت خلال اوقات عمل سوق الاحد الشعبي يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

 

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