بالصور.. إخماد حريقين في سوق الأحد ومنطقة "دوحة عرمون"

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان لها:

“عند الساعة 11:30 من تاريخ 02-12-2021 ورد الى غرفة عمليات فوج اطفاء بيروت مكالمةً هاتفية تفيد عن اندلاع حريق داخل سوق الأحد الشعبي، على الفور انطلقت فرقة من فوج الاطفاء وفور وصولها كانت النيران مندلعة بقوة في محل لبيع الأنتيك، وقد عمل رجال الفوج على مكافحة النيران بالسرعة اللازمة من خلال استعمال مادة الـ Foam لإخماد الحريق نظراً لوجود مواد سريعة الاشتعال (بنزين، تنر) وقد تمت السيطرة على الحريق واقتصرت الأضرار على الماديات.

كما يعمل رجال فوج اطفاء بيروت على اخماد حريق اندلع في منطقة دوحة عرمون (مجمع Green Hill) وقد تم العمل على إخلاء المحتجزين وعمليات الإطفاء لا تزال مستمرة”.