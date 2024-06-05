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بالصور.. إطلاق نار على السفارة الاميركية ومقتل أحد المهاجمين

منذ 5 دقائق
السفارة الأمريكية في عوكر

السفارة الأمريكية في عوكر

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صدر عن قيادة الجيش البيان الآتي:

تعرضت السفارة الأميركية في لبنان في منطقة عوكر إلى إطلاق نار من قبل شخص يحمل الجنسية السورية، فردّ عناصر الجيش المنتشرون في المنطقة على مصادر النيران ما أسفر عن إصابة مطلق النار، وتم توقيفه ونقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة. تجري المتابعة لتحديد ملابسات الحادثة.

وكانت معلومات أشارت إلى سماع إطلاق نار إستمر لنصف ساعة تقريباً في محيط السفارة الأميركية في عوكر.

وقطعت الطريق المؤدية الى السفارة الاميركية من ضبية وعوكر بعد معلومات عن تعرض السفارة الاميركية لهجوم مسلح.

وتناقلت الأنباء توجه سيارات الاسعاف الى محيط السفارة الاميركية في عوكر بعد معلومات عن سقوط جرحى بسبب إطلاق النار بالقرب منها.

وقتل شخص من أصل ثلاثة هاجموا السفارة الاميركية في بيروت صباح اليوم ، وقد فر الاخران الى جهة مجهولة.

وتعمل القوى الامنية على ملاحقتهما.

وعلم ان الجيش هو الدي أطلق النار على المهاجم وارداه.

وفرض الجيش اللبناني طوقًا امنيا في محيط السفارة الأميركية والطرقات المؤدية إليها.

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