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بالصور.. إنقاذ عدة اشخاص من الغرق في صور وصيدا

منذ 9 ساعات
آخر تحديث: 23 - مايو - 2021 6:25 مساءً
وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني

وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني

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أنقذ عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٥/٢٣ شاباً سوري الجنسية كاد أن يغرق أثناء ممارسته هواية السباحة مقابل شاطئ صور الجنوبي.

توازياً عمل العناصر على نقله إلى مستشفى اللبناني الإيطالي بحالة انعاش قلبي رئوي ( CPR).

يذكر ان سرعة تدخل المسعفين ساهمت في إعادة قلبه إلى العمل بشكل منتظم اثر استقرار نبضاته.

كذلك عمل عناصر من الدفاع المدني مركز صيدا على انقاذ غريقين على شاطيء المسبح الشعبي في صيدا..

كما انقذ عناصر من وحدة الانقاذ البحري في الدفاع المدني في تمام الساعة ١٦:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢١/٥/٢٣ شاباً سوري الجنسية كاد أن يغرق أثناء ممارسته هواية السباحة بعد ان جرفه التيار المائي لمسافة بعيدة عن الشاطئ في صور.

يذكر ان سرعة تدخل العناصر ساهمت في إنقاذه من الغرق.

توازياً عمل العناصر على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة له عقب ايصاله الى الشاطئ.

إن المديرية العامة للدفاع المدني تذكر المواطنين والمقيمين بضرورة التقيد بارشادات السلامة العامة الصادرة عنها والمعممة على كافة وسائل الإعلام والموجودة على موقعها الإلكتروني الرسمي تفادياً لوقوع هذا النوع من الحوادث.

 

 

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