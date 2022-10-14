بالصور: اصطدام باخرة تركية بجزيرة قبالة شاطئ طرابلس

انتهت عمليّة إنقاذ الركّاب الذين كانوا متواجدين على متن باخرة تركيّة اصطدمت في الأمس بجزيرة الرمكين قبالة شواطئ الميناء في طرابلس.

وكشف مدير مرفأ طرابلس أحمد تامر تفاصيل الاصطدام، فقال: “بعد خبر اصطدام سفينة “med bridge” آتية من تركيا بجزيرة الرّمكين في طرابلس في لبنان وإجلاء الركّاب، تبيّن أنّ السفينة عالقة من المقدمة لمسافة 3 أمتار فقط على مسطح صخري والمسألة بسيطة وكان من الممكن إنهائها ليلاً”.

وأشار تامر إلى أنّه “تمّ فحص مكان الاصطدام من قبل غطاسين محترفين، وأُرسلت قاطرات الإرشاد لسحب السفينة ليلاً وهذا الصباح، مع خبراء بحريّين من المنتظر أن تنتهي العمليّة ظهراً”.

وكان قد تمّ إجلاء الركّاب ليلاً وعددهم 74، فيما الأمور تحت السّيطرة والأضرار التي لحقت بالسفينة بسيطة جداً.

ويعتقد الخبراء أنّ “الاصطدام حصل نتيجة خروج قبطان السّفينة عن الخطّ البحري المرسوم”.