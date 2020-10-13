بالصور: التوتر بين عشيرتي جعفر وشمص مستمر .. حواجز واستنفار

عاد التوتر ليسيطر على بعلبك ومحيطها مساء اليوم وتحديدا بين أفراد من عشيرتي جعفر وشمص، على خلفية حوادث ثأرية بين الطرفين.

وفي التفاصيل فقد اقام أفراد من آل جعفر حواجز في تل ابيض ومفرق بوداي وعدوس، في مقابل حواجز لأفراد من آل شمص في بوداي وفلاوي.

التطورات الميدانية التي تشهدها بعلبك الخطيرة سواء من خلال العراضات العسكرية من قبل العشيرتين او من خلال تهديدات متبادلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل صوتية ومصوَّرة لمسلحين من كلا العائلتين، وكما يبدو فإن كلمة الفصل باتت للمسلحين بالرغم من المساعي والوساطات التي تبذلها عشائر المنطقة لإيجاد مخرج حقناً للدماء.