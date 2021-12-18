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بالصور.. الثلوج تغطي مرتفعات الضنية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2021 6:01 مساءً
تساقط الثلوج

تساقط الثلوج

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أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” بأنّ الثلوج التي تساقطت مساء أمس وصباح اليوم غطّت معظم المرتفعات في الضنية التي يزيد إرتفاعها على 1500 متر فوق سطح البحر، وقطعت الطرق الجبلية في مناطق يزيد إرتفاعها على 1700 متر فوق سطح البحر، وخصوصا طريق الضنية ـ الهرمل التي قطعت بالكامل نتيجة تراكم الثلوج عليها، وطريق بقرصونا ـ جرد مربين، وأيضا طريق بقاعصفرين ـ جرد النجاص.

ووجهت نصائح عبر منصات وسائل التواصل الإجتماعي تدعو المواطنين إلى عدم التوجه نحو الطرق الجبلية المرتفعة إلا عند الضرورة القصوى، وللسيارات المجهزة بسلاسل معدنية أو سيارات الدفع الرباعي.

وترافق تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية مع هطول غزير للأمطار شهدتها المناطق الوسطى والساحلية من القضاء، بالتزامن مع تدني درجات الحرارة إلى حدود الصفر نتيجة برودة الطقس.

 

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