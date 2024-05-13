بالصور.. السفارة اللبنانية في برلين تستلم رأس أشمون الاثري

تسلم اليوم سفير لبنان لدى جمهورية المانيا الاتحادية د. مصطفى أديب رأس أشمون الأثري، وذلك من قبل رئيس مكتب الشرطة الجنائية- فرع الممتلكات الاثرية والفنية في ولاية بافاريا- السيد Christian Klein.

تأتي عملية التسليم في سياق المبادرة التي قامت بها وزارة الثقافة اللبنانية وبالتعاون مع وزارة الخارجية اللبنانية ممثلة بالسفارة اللبنانية في برلين، وقد توجهت السفارة بالشكر الى كل من وزارة الخارجية الألمانية، الشرطة الجنائية في ولاية بافاريا ودار المزاد Gorney &Mosch وسوف يصار الى شحن القطعة الاثرية المستعادة الى لبنان بالطرق المناسبة وتسليمها الى وزارة الثقافة.

وكان وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى قد وجه عبر وزارة الخارجية كتاباً الى السفارة اللبنانية في برلين لاسترداد قطعة أثرية مسروقة من لبنان والتي كانت مدرجة ضمن لائحة المزاد المنظم من قبل Gorney & Mosh في مدينة ميونيخ الألمانية، وبنتيجة الاتصالات التي قامت بها سفارة لبنان في برلين مع الجهات الألمانية المعنية، تم سحب القطعة الاثرية واستلامها من قبل السفارة بتاريخ اليوم.

يشار الى ان رأس أشمون الأثري المستعاد مدرج على لائحة الجرد الخاص بالمديرية العامة للآثار وتم توثيقه وفق الأصول من قبل العالم دونان الذي كان يشرف على الحفريات الاثرية – موقع بستان الشيخ بالقرب من مدينة صيدا، وقد أودع الرأس حينها في مستودعات صيدا ثم نقل الى مستودعات جبيل حيث تمت سرقته ما بين 29-30 تموز من العام 1981.