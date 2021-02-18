بالصور: العاصفة الثلجية تحاصر الضنية.. طرقات مقطوعة وانقطاع في مياه الشرب

تسبّبت الثلوج، التي تساقطت في الضنية طيلة ليل أمس وصباح اليوم، في قطع غالبية الطرقات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 900 متر فوق سطح البحر، في حين لامست الثلوج المتساقطة المناطق التي يقارب ارتفاعها 400 متر.

فقد أغلقت الثلوج الطريق المؤدية إلى مستشفى سير الضنية الحكومي الكائن في بلدة عاصون، بعد تساقطها عليها ليل أمس وصباح اليوم بشكل كثيف، حيث ناهزت سماكة طبقة الثلج على الطريق 40 سنتيمتراً، ما أعاق حركة السير، صعوداً ونزولاً باتجاه المستشفى، وهو المستشفى الوحيد في المنطقة، وأدّى إلى عزله لساعات.

وقد أجرى مدير المستشفى الدكتور بشار جمال اتّصالات مع الجهات المعنية من أجل المساعدة في إعادة فتح الطريق، حيث يقوم عناصر الدفاع المدني في مركز سير الضنية بفتحها من أجل تسهيل وصول المرضى والموظفين والأطباء إليه.

وفي بلدة دبعل، أدّت الأمطار الهاطلة والثلوج المتساقطة في التسبّب بانهيار الطريق المؤدية إلى بلدة دبعل في أعالي جرود الضنية، ما أدى إلى عزل البلدة عن العالم، لكونها الطريق الوحيدة التي تربطها بالخارج. كما أدى الانهيار إلى تضرّر شبكة مياه الشرب التي تُزوّد البلدة، ما ساهم في التسبب بأزمة مزدوجة في البلدة.

وناشد الأهالي المسؤولين العمل على إعادة فتح الطريق وإصلاح شبكة مياه الشرب، خصوصاً أنه لا يوجد مجلس بلدي في البلدة لمعالجة هذه المشاكل.

في غضون ذلك، استنفرت البلديات واتحادات البلديات والدفاع المدني ووزارة الأشغال في الضنية ورشها، من أجل إعادة فتح الطرقات التي أغلقتها الثلوج، خصوصاً المؤدية إلى البلدات الجردية، التي وصلت سماكة الثلوج فيها إلى أكثر من نصف متر تقريباً، ابتداءً من البلدات التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر فوق سطح البحر.