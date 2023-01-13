بالصور: العاصفة تشتد شمالاً... إليكم التفاصيل

إشتدت العاصفة شمالاً وزاد الصقيع والبرد حدة، وبدأ الثلج بالتساقط اعتباراً من ارتفاع 1500 متر وما فوق، حيث ارتفعت سماكته الى اكثر من 20 سم في القرنة السوداء، وتجمدت مياه البرك في المنطقة جراء اشتداد الصقيع وتدني درجات الحرارة الى ما تحت الصفر.

الطرقات حتى الساعة كلها سالكة باستثناء طريق الارز – عيناتا المقفلة بسبب تراكم الثلوج، كذلك الطريق الى عيون ارغش، اما الطرقات الى الأرز فسالكة لسيارات الدفع الرباعي والسيارات المجهزة، وينصح ليلاً بعدم سلوكها نظراً لكثافة تساقط الثلح وتشكل الجليد واشتداد الضباب.