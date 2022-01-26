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بالصور.. انقاذ مواطنين وسحب سياراتهم جراء كثافة الثلوج في مناطق عدة

منذ 6 ساعات
عمليات إنقاذ للدفاع المدني مع تراكم الثلوج

عمليات إنقاذ للدفاع المدني مع تراكم الثلوج

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انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٢٠:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٦/١/٢٠٢٢ مواطنين علقوا داخل سياراتهم جراء تراكم الثلوج في تل عمارة-البقاع.

وقد تم سحب سياراتهم الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بأمان. توازيا عمل العناصر على فتح الطريق و ازالة اشجار عن الطريق.

كذلك أنقذ العناصر في تمام الساعة ١٩:٥٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠١/٢٦ مواطناً علق داخل سيارته بسبب كثافة الثلوج التي تراكمت على طريق عام بزمار-كسروان..وقد تم سحب السيارة الى حيث يمكنه من متابعة سيره بأمان.

كذلك انقذ عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٩:٤٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠١/٢٦ اربعة مواطنين من بينهم طفلين احتجزوا داخل سيارتهم بسبب كثافة الثلوج التي تراكمت على طريق عام كفردبش-بعلبك. وقد تم تأمينهم الى منزلهم.

وفي السياق عمل عناصر من الدفاع المدني منذ الساعة ٠٨:٠٠ ولغاية الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٢/٠١/٢٦ على جرف الثلوج التي تراكمت على طريق عام(الريحان-العيشية-عرمتى-كفرحونه-القطرانه-ميدون)-جزين، وذلك بعد ان كانت اعاقت السير امام المارة ولتمكين المواطنين من متابعة سيرهم بأمان.

الثلوج

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