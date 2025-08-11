بهاء الحريري يلتقي المفتي قبلان: الحوار الصريح والبنّاء هو السبيل لبناء ⁧‫لبنان

التقى الشيخ بهاء الدين الحريري المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، وذلك في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري.

وكتب بهاء الحريري عبر موقع “اكس”: سعدتُ اليوم بزيارة سماحة الشيخ أحمد قبلان، المفتي الجعفري في لبنان، حيث تبادلنا الآراء حول التحديات الوطنية التي تواجه بلدنا، وأهمية تعزيز الوحدة بين جميع مكونات الشعب اللبناني. الحوار الصريح والبنّاء هو السبيل لبناء #لبنان آمن ومستقر يضمن كرامة جميع أبنائه.

