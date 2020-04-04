بالصور: تأخير الإنتشار المحلي لـ “كورونا” في لبنان

نشرت وزارة الصحة العامة اليوم السبت، في تغريدة على حسابها عبر “تويتر”، رسمًا بيانياً يُظهِرُ تأخير الإنتشار المحلي لفيروس “كورونا” والعدد اليومي والتراكمي للحالات الإيجابية.

أعلنت وزارة الصحة العامة أنه حتى تاريخ 4/4/2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبرياً في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 520 حالة بزيادة 12 حالة عن يوم امس.

علما ان عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 550 فحصا.

ولم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 17 وفاة.