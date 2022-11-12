بالصور.. تاتش تجهّز الواجهة البحرية مواكبةً لماراتون بيروت

أعلنت شركة تاتش في بيان لها:

“تداركاً للحركة الكثيفة التي ستشهدها شبكتها في وسط بيروت على صعيد المكالمات الهاتفية وحركة البيانات بالتزامن مع انطلاق ماراتون بيروت يوم غد الأحد 13 تشرين الثاني، أحد أكبر الأحداث الرياضية التي يشهدها لبنان، نجح مهندسو شركة تاتش وفرقها التقنية بتجهيز الواجهة البحرية بمحطة إرسال متنقلة، هدفها تعزيز جودة الاتصالات وخدمة الجيل الرابع لحاملي خطوط تاتش الذين سيتواجدون في المنطقة المشار إليها للمشاركة في الماراتون.

ويهم شركة تاتش التأكيد أن فرقها التقنية قامت بجهود حثيثة لتأمين المحطة المتنقلة وتجهيزها في وقت قياسي لم يتعد 24 ساعة، متجاوزة كل العقبات والمشاكل، مما ليس سوى دليلاً قاطعاً على حرص الشركة لتأمين الخدمة الأفضل لزبائنها.”