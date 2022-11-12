السبت 18 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 12 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بالصور.. تاتش تجهّز الواجهة البحرية مواكبةً لماراتون بيروت

منذ ساعتين
شعار شركة تاتش

شعار شركة تاتش

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة تاتش في بيان لها:

“تداركاً للحركة الكثيفة التي ستشهدها شبكتها في وسط بيروت على صعيد المكالمات الهاتفية وحركة البيانات بالتزامن مع انطلاق ماراتون بيروت يوم غد الأحد 13 تشرين الثاني، أحد أكبر الأحداث الرياضية التي يشهدها لبنان، نجح مهندسو شركة تاتش وفرقها التقنية بتجهيز الواجهة البحرية بمحطة إرسال متنقلة، هدفها تعزيز جودة الاتصالات وخدمة الجيل الرابع لحاملي خطوط تاتش الذين سيتواجدون في المنطقة المشار إليها للمشاركة في الماراتون.

ويهم شركة تاتش التأكيد أن فرقها التقنية قامت بجهود حثيثة لتأمين المحطة المتنقلة وتجهيزها في وقت قياسي لم يتعد 24 ساعة، متجاوزة كل العقبات والمشاكل، مما ليس سوى دليلاً قاطعاً على حرص الشركة لتأمين الخدمة الأفضل لزبائنها.”

    المزيد من أخبار لبنان

    كم بلغ عدد الملقّحين في اليوم الأوّل للتلقيح ضد الكوليرا؟
    النائب جبران باسيل
    باسيل: كل صراعنا هو من أجل الحقيقة
    وزير الصحة تابع عملية التلقيح ضد الكوليرا في عكار

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    محمد صلاح وشيرين عبد الوهاب
    في خطوة مثيرة للجدل.. محمد صلاح يلغي متابعة شيرين
    لاعبو نادي ليفربول
    المواجهة الأصعب.. ليفربول ومانشستر سيتي من جديد
    إحدى المقابر في مصر
    أمر لا يصدق.. شاب مصري يفاجئ أهله بعد مرور شهر على دفنه!