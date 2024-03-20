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بالصور.. تدابير أمنية للجيش شمالاً

منذ ساعة واحدة
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

على أثر الإشكالات التي وقعت مؤخرًا في منطقة الشمال، نفذت وحدات من الجيش بمؤازرة دوريات من مديرية المخابرات تدابير أمنية في المنطقة بتاريخ 20 / 3 / 2024، شملت تسيير دوريات راجلة ومؤللة وإقامة حواجز تفتيش ظرفية وعمليات دهم لمنازل مطلوبين.

بنتيجة التدابير، أوقِف 10 مطلوبين بينهم 9 لبنانيين وفلسطيني واحد لارتكابهم جرائم إطلاق النار والإخلال بالأمن والتسبّب بإشكالات، بالإضافة إلى 11 لبنانيًّا وفلسطيني واحد لحيازتهم أسلحة ومخدّرات وتجوّلهم من دون أوراق قانونية، وقد ضُبِطت أسلحة حربية وكمية من المخدّرات والذخائر.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص.


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