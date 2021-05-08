بالصور: توقيف أشخاص في مشاريع القاع والهرمل... إليكم التفاصيل

أعلنت قيادة الجيش– مديرية التوجيه في بيان أن دورية من مديرية المخابرات أوقفت أمس في منطقة مشاريع القاع السوريين (ع. ص) و(م. ز)، لقيامهما بترويج عملة مزورة من الدولار الأميركي. وقد ضبطت بحوزتهما 1100 دولار أميركي مزوّر، كما ضبطت بحوزة الثاني نحو 6 كيلوغرامات من حشيشة الكيف.

وأشار البيان إلى أن دورية من المديرية المذكورة أوقفت أيضاً في محلة الدورة- الهرمل كلاًّ من (ن.ح. ح) و(م. أ) لقيامهما بسرقة سيارات وتسهيل إدخالها إلى الأراضي السورية، وقيام الثاني بتجارة المخدرات. وقال البيان إن مديرية المخابرات كانت قد ضبطت خلال الأسبوع المنصرم 4 سيارات مسروقة كانت معدّة للتهريب إلى الداخل السوري من بينها سيارة عائدة لإحدى مؤسسات دفن الموتى كانت قد سُرقت في وقت سابق من منطقة سد البوشرية.

وبحسب البيان، فقد سلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.