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بالصور.. توقيف أشخاص وضبط أسلحة وذخائر في طرابلس

19 - فبراير - 2021
قيادة الجيش

قيادة الجيش

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أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه بياناً جاء فيه:

“بتاريخ 18 / 2 / 2021 وإثر إشكال تخلله اطلاق نار وقع بين عدد من المواطنين في منطقة باب التبانة شارع الجهاد بسبب خلافات سابقة، دهمت قوة من الجيش عدة منازل وأوقفت كلاًّ من المواطنين (م.ف) و(ع.م) وضبطت سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف ومتمماته كما أوقفت المواطنين (ع.ا) و(م.د) لحيازة كل منهما مسدساً حربياً.”

وتابع البيان: “خلال عمليات الدهم ضبطت قوة الجيش 13 سلاحاً حربياً نوع كلاشنكوف، وبندقية نوع م 16، وقاذف آر بي جي، و10 مسدسات حربية، إضافة إلى رمانات يدوية دفاعية وهجومية ورمانات بندقية BTU، وذخائر من عيارات مختلفة ومذنبات آر بي جي، وكمية من حبوب الكبتاغون وألبسة عسكرية وأعتدة.”

وختم: “سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين.”

 

 

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