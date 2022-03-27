بالصور.. توقيف الشريك المنفذ في “جريمة أنصار”

قامت دورية من مخابرات الجيش اللبناني في البقاع بتوقيف السوري حسن الغنّاش شريك المتهم بجريمة أنصار المروعة، حسين فياض، التي أسفرت عن مقتل أم وبناتها الثلاثة.

وأفادت معلومات صحفية أن الغناش تم استدراجه من قبل مخابرات الجيش في البقاع الى الحدود السورية في منطقة الهرمل والقي القبض عليه والان يتم نقله الى مكتب مخابرات البقاع لتسليمه الى الجهات القضائية المختصة.

وكانت بلدة انصار الجنوبية، قد شيعت اليوم عائلة مختار انصار زكريا صفاوي، الام باسمة علي عباس “45 عاماً” وبناتها الثلاث ريما “22 عاماً”، وتالا “20 عاماً”، ومنال زكريا صفاوي “16 عاماً” اللواتي قضين في المجزرة المروعة التي ارتكبها المشتبه فيه ح. فياض وشريكه ح.الغناش، وذلك في اجواء من الحزن والاسى.

وقد تبين بنتيجة الكشف الطبي الذي اجراه الطبيب الشرعي في قضاء النبطية علي ديب ان جريمة أنصار ناتجة عن إطلاق النار من سلاح صيد على الرأس فيما يتعلق بالفتيات الثلاث، وفي الرقبة فيما يتعلق بالأم.

ولم يتبين خلال عملية الكشف الشرعي وجود أي رابط لجريمة القتل بتجارة الاعضاء البشرية، وان عملية القتل تمت منذ أكثر من عشرين يوماً حيث ان الجثث شبه متحللة وقد وضعت في مغارة وقام القاتل بمساعدة شريكه من الجنسية السورية برمي رمل وبحص فوق الجثث اضافة الى مادة الباطون. ولم تذكر التحقيقات حتى الآن دوافع القتل.